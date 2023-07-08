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«Безумная квалификация». Ферстаппен прокомментировал поул на Гран-при Великобритании

Ферстаппен вновь будет стартовать первым.
08 июля 2023 19:41
автор: Александр Кожевников

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании.

«Безумная квалификация. Она вышла достаточно беспорядочной, в некоторых местах трассы было очень скользко. Мы проехали свои круги. В третьем сегменте я был очень удивлен, увидев двух пилотов «Макларена» здесь. Для «Макларена» это отличный резульатт. мы же рады поулу», - приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, второй результат по итогам квалификации достался гонщику «Макларена» Ландо Норрису, третьим стал его напарник Оскар Пиастри.

источник: Sky Sports
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