«Безумная квалификация». Ферстаппен прокомментировал поул на Гран-при Великобритании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании.

«Безумная квалификация. Она вышла достаточно беспорядочной, в некоторых местах трассы было очень скользко. Мы проехали свои круги. В третьем сегменте я был очень удивлен, увидев двух пилотов «Макларена» здесь. Для «Макларена» это отличный резульатт. мы же рады поулу», - приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, второй результат по итогам квалификации достался гонщику «Макларена» Ландо Норрису, третьим стал его напарник Оскар Пиастри.