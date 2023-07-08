Гонщик «Альфа Ромео» Боттас дисквалифицирован из-за нарушения регламента

Квалификационный результат гонщика «Альфа Ромео» Валттери Боттаса аннулирован, а сам пилот дисквалифицирован.

По регламенту в баках машины каждого гонщика времени должно быть не меньше одного литра топлива, соответствующего составу контрольной пробы. После квалификации в машине Боттаса оказалось недостаточно топлива.

Судьи рассмотрели дело и приняли решение допустить Боттаса к гонке, однако стартовать финн будет с последнего места стартовой решетки.

Боттас квалифицировался на Гран-при Великобритании 15-м. Финн вышел во второй сегмент, но не смог показать в нем время.