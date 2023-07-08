Советник «Ред Булл» подтвердил аварию Ферстаппена во время квалификации на Гран-при Великобритании

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что во время первого сегмента квалификации Гран-при Великобритании лидер чемпионата Макс Ферстаппен попал в аварию.

Выезжая из боксов, Ферстаппен сломал переднее антикрыло о пит-уолл и вынужден был потом заехать обратно, чтобы заменить его.

«Все началось с застрявшего кабеля, выезжая он сорвал половину бортового компьютера. А потом зацепил стену. Касание не было поверхностным. Это была настоящая авария. Макс сказал, что было невероятно скользко. Хорошо, что у нас было время поставить новое антикрыло», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на ORF.

Ферстаппен выиграл квалификацию 10-го этапа Гран-при Великобритании, завоевав 27-й поул в своей карьере, пятый подряд в этом сезоне.