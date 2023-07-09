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Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Великобритании 

Гонка прошла на самой известной британской трассе.
Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Великобритании 
09 июля 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Состоялся Гран-при Великобритании Формулы-1. Гонка прошла на трассе Автодрома Сильверстоун. Победителем соревнований стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Отметим, что на второй строчке оказался пилот «Макларена» Ландо Норрис, отстав от лидера почти на почти на четыре секунды (+3.798). Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон (+6.783), представляющий «Мерседес».

Добавим, что ранее Ферстаппен установил личный рекорд по количеству побед в квалификациях подряд. Нидерландский пилот выиграл пять последних квалификаций в текущем сезоне.

источник: «Советский спорт»
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