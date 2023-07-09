Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Великобритании 

Состоялся Гран-при Великобритании Формулы-1. Гонка прошла на трассе Автодрома Сильверстоун. Победителем соревнований стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Отметим, что на второй строчке оказался пилот «Макларена» Ландо Норрис, отстав от лидера почти на почти на четыре секунды (+3.798). Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон (+6.783), представляющий «Мерседес».

Добавим, что ранее Ферстаппен установил личный рекорд по количеству побед в квалификациях подряд. Нидерландский пилот выиграл пять последних квалификаций в текущем сезоне.