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Глава «Ред Булл» Хорнер рассказал, какое будущее в команде ждёт Риккардо

На сезон-2023 австралийский пилот заявлен в качестве резервного гонщика.
10 июля 2023 14:07
автор: Максим Скороходов

Президент команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что на рассчитывает на Даниэля Рикардо как на основного пилота.

Напомним, «Ред Булл» заявил Риккардо на сезон-2023 в качестве резервного пилота.

«Мы такое не планируем, это точно. То, что мы дали ему возможность быть с командой в этом году, сохранили его рядом с Формулой-1, было правильным решением. Для нашего спорта стало бы потерей, если бы он просто исчез», — приводит Planet F1 слова Хорнера.

Глава «Ред Булл» подчеркнул, что не узнает Риккардо, но будет наблюдать за ним в ближайший четверг на тестах шин «Пирелли».

Добавим, что Риккардо за карьеру восемь раз побеждал в Гран-при Формулы-1 и завоевал в общей сложности 32 подиума.

источник: Planet F1
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