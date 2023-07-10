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Компания «Альпин» объявила о реорганизации руководства

В совете директоров сменился вице-президент по автоспорту.
10 июля 2023 19:19
автор: Александр Евграфов

Новым вице-президентом по автоспорту компании «Альпин» стал француз Бруно Фамен, который также войдет в управляющий совет, сообщается на официальном сайте компании.

До этого Фамен являлся главным мотористом компании «Рено». Теперь Фамен будет отвечать за всю деятельность «Альпин» в автоспорте, куда помимо «Формулы-1» входят, гонки спорткаров, ралли-рейды. В последних «Альпин» оказывает техническую поддержку бренду «Дачия».

Также Фамен возглавит молодёжную программу «Альпин» и при этом останется на должности управляющего завода в Вири-Шатийоне (Франция), где собираются силовые установки.

Руководители всех гоночных команд «Альпин», в том числе и в «Формуле-1» Отмар Сафнауэр теперь подчинен Фамену, а не напрямую Лорану Росси, как это было раньше.

Минувший Гран-при Великобритании команда «Альпин» завершила двойным сходом, а основной конкурент в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов, команда «Макларен» разом завоевала 30 очков и опередила «Альпин» в командном зачете.

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