Норрис подтвердил, что счастлив после первого подиума в сезоне

Британский пилот команды «Макларен» Ладно Норрис дал комментарий после первого подиума в текущем сезоне «Формулы-1».

Напомним, что Норрис занял третье место на Гран-при Великобритании.

«Просто невероятно! Спасибо команде – ребята потрясающе поработали. Без их труда сегодняшний результат был бы невозможен.

Правда не знаю, зачем на последнем пит-стопе мне поставили жесткие шины. Так что нам нужно набираться опыта!

Борьба с Хэмилтоном на рестарте была просто великолепной. Хотя, возможно, я допустил много ошибок.

Я сделал всё, что мог. В начале старался как можно дольше бороться с Ферстаппеном, но большую часть дистанции всё равно провел в одиночестве. Особенно скучно было в середине гонки. Но всё равно я счастлив!» - приводит Sky Sport слова Норриса.

Норрис уступил 0,520 секунды победителю гонки нидерландскому пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Второе место занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+0,462).

Что касается Льюиса Хэмилтона из «Мерседес», он финишировал пятым с отставание от победителя +0,546, пропустив вперед Пьера Гасли из «Альпин».

Норрис занимает девятое место в личном зачете текущего сезона «Формулы-1».