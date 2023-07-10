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Сайнс рассказал о главной проблеме «Феррари» в Великобритании

Испанец как и его напарник ранее пожаловался на машину.
10 июля 2023 20:58
автор: Александр Евграфов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что проблемы с управлением в условиях ветреной погоды стали основной проблемой команды на прошедшем Гран-при Великобритании.

«Было очень ветрено, машиной было очень тяжело управлять. Нелегко сохранять стабильное управление в таких условиях. Были большие проблемы со сцеплением, когда ветер был попутным, мы не могли справиться с мощностью, а жёсткие шины всё усложняли», - цитирует Сайнса F1i.

По словам испанца, машина «Феррари» сильно зависима от ветра, погоды и температуры, а это делает усложняет нам жизнь в некоторые из уикендов», – приводит слова Сайнса издание F1i.

Ранее о подобных проблемах сообщал напарник Сайнса Шарль Леклер. Гонщики «Феррари» заняли девятое и десятое место в гонке.

источник: F1i.com
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