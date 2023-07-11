Риккардо заменит де Вриза в «Альфа Таури» раньше летнего перерыва

Австралийский пилот Даниэль Риккардо заменит нидерландского гонщика Ника де Вриза в составе «АльфаТаури» уже на предстоящем Гран-при Венгрии, сообщает в соцсетях журналист De Telegraaf Эрик ван Харвен.

Ранее спортивный советник «Ред Булл» Хельмут Марко неоднократно говорил, что команда неудовлетворенна результатами де Вриза.

На минувшем Гран-при Великобритании он финишировал 18-м, замкнув пелотон.

В нынешнем сезоне де Вриз не набрал ни одного очка. Риккардо в настоящее время является резервным пилотом «Ред Булл».Риккардо уже выступал за «Альфа Таури» в 2012 и 2013 годах — тогда команда называлась «Торо Россо». В минувшем сезоне 34-летний австралиец был пилотом «Макларен» и занял 11-е место в личном зачете с 37 очками, после чего объявил о приостановке карьеры.

Гран-при Венгрии состоится с 21 по 23 июля.