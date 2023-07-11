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Резервный гонщик «Ред Булл» Риккардо стал пилотом «Альфа Таури»

Австралиец будет выступать в команде из Фаэнцы до конца сезона.
11 июля 2023 17:48
автор: Александр Евграфов

Бывший пилот «Макларен» Даниэль Риккардо будет выступать в качестве пилота «Альфа Таури», сообщает пресс-служба команды из Фаэнцы.

В составе итальянской команды он заменит нидерландского пилота Ника де Вриза

«Альфа Таури» объявляет, что Даниэль Риккардо присоединится к команде на правах аренды из «Ред Булл» до конца текущего сезона, начиная с предстоящего Гран-при Венгрии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

Ранее Риккардо уже выступал в составе итальянской команды, в 2010-2012 году, когда она называлась «Торо Россо».

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо стал резервным пилотом «Ред Булл». 28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1, ни разу не сумев финишировать в очковой зоне.

Гран-при Венгрии состоится с 21 по 23 июля.

источник: «Альфа Таури»
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Решение в руководстве команды уже принято.
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