Леклер мог стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер мог стать напарником действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл», сообщает итальянское издание Formu1a.uno.

По данным источника, в Милтон-Кинсе всерьез рассматривали кандидатуру монегаска и интересовались возможностью ухода Леклера из «Ферарри».

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему гонщику проявляли и в «Астон Мартин». Кроме того, в «Ред Булл» также проявляли интерес к пилоту «Макларен» Ландо Норрису.

Контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года, но сам Шарль заявлял, что не собирается торопиться с его продлением.

В текущем сезоне «Формулы-1» он занимает седьмое место в личном зачете, набрав 74 очка.