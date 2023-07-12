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Леклер мог стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

В Милтон-Кинсе интересовались возможностью перехода.
12 июля 2023 15:13
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер мог стать напарником действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл», сообщает итальянское издание Formu1a.uno.

По данным источника, в Милтон-Кинсе всерьез рассматривали кандидатуру монегаска и интересовались возможностью ухода Леклера из «Ферарри».

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему гонщику проявляли и в «Астон Мартин». Кроме того, в «Ред Булл» также проявляли интерес к пилоту «Макларен» Ландо Норрису.

Контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года, но сам Шарль заявлял, что не собирается торопиться с его продлением.

В текущем сезоне «Формулы-1» он занимает седьмое место в личном зачете, набрав 74 очка.

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