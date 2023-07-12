В «Альпин» рассказали о будущем директора гоночной команды Сафнауэра

Команда «Альпин» не планирует изменения в руководстве гоночной команды, сообщает L’Equipe со ссылкой на нового вице-президента «Альпин» по автоспорту Бруно Фамена.

«Для Отмара Сафнауэра ничего не изменится. Он останется руководителем команды с теми же функциями, что были. Перестановки – это обычное развитие бренда. Прессинг есть всегда. Но надо понимать, что это хорошее давление, а не плохое. Мне нравится работать так. В Формуле-1 много работы, поэтому логично, что я уделяю больше всего времени этой серии», — отметил Фамен.

Бруно Фамен вошел в управляющий совет «Альпин» и отвечает за все автоспортивные дисциплины компании, в которые входят Формула-1, гонки спорткаров и ралли-рейды.