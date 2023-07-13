Макрон хочет возвращения Гран-при Франции в календарь Формулы-1

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал попытки вернуть Гран-при этой страны в календарь «Формулы-1».

«Вы справедливо заметили, что наша страна должна быть способна восстановить связь с «Формулой-1» ради общего блага. Этро вопрос о привлекательности нашей страны, ее влияния на автомобильную индустрию и инновации ради поддержки декарбонизации данного сектора.

Нужно изучать разные локации, установить для них экономическую модель и потенциальный вклад в развитие региона и страны», - написал Макрон в соцсетях.

Этап «Формулы-1» во Франции покинул календарь чемпионата мира в 2022 году. Последним автодромом, принимающим гонку «Формулы-1» во Франции был «Поль-Рикар».