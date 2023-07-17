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Четырехкратный чемпион мира Феттель заявил, что «Формула-1» вскоре может быть запрещена

Бывший гонщик отмечает экологическую составляющую автоспорта.
17 июля 2023 13:58
автор: Александр Евграфов

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что из-за негативного влияния на экологию, автоспорт в целом и «Формула-1» в частности, могут быть запрещены правительствами многих стран.

«Имола была отменена (из-за наводнения – ред). Вчера отменили фестиваль в Гудвуде из-за погодных условий. Существует прямая связь между экстремальными погодными условиями и изменением климата, потеплением. Думаю, что мир меняется, и это влияет на нашу жизнь. В ряде регионов погода резко меняется. Майами был затоплен за три недели до гонки, в Канаде были лесные пожары. Помимо того, что автомобили непосредственно загрязняют окружающую среду, на Формуле-1 лежит огромная ответственность, поскольку ее посещает множество людей. Наступит момент, когда правительства разных стран начнут искать вещи, от которых им следует отказаться, которые нужно запретить. И автоспорт вполне может оказаться в списке таких вещей», — приводит слова Феттеля The Race.

Себастьян Феттель не раз высказывал озабоченность экологической составляющей автоспорта, а в 2022 году завершил свою карьеру в «Формуле-1».

источник: The Race
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