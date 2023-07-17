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Стали известны команды, которые пополнят чемпионат «Формулы-1»

Окончательное решение примет Международная автомобильная федерация.
17 июля 2023 14:54
автор: Александр Евграфов

Участниками чемпионата «Формулы-1» могут стать две новые команды – «Андретти» и «Хайтек», сообщает Auto Motor und Sport.

Окончательное решение будет принято Международной автомобильной федерации (FIA).

Комиссия FIA проанализировала состояние команд с точки зрения технологий, персонала и финансов. При этом, отмечается обоим гоночным коллективам необходимо одобрение со стороны владельцев чемпионата из Liberty Media.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.

источник: Auto Motor und Sport
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