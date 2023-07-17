Съемки фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом приостановлены

Съемки фильма о «Формуле-1», в котором Брэд Питт играет главную роль, приостановлены из-за забастовки голливудских актёров, сообщает NBC News.

По данным источника, Питту нравился съемочный процесс, однако он является лояльным членом профсоюза и не мог не поддержать забастовку. Пока у фильма нет официальной даты выхода.

Актерская гильдия США SAG-AFTRA (насчитывает 160 тысяч человек) присоединилась к забастовке сценаристов.

Ранее съемки фильма проходили во время этапа чемпионата мира, Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. По сюжету фильма Питт играет гонщика, который является владельцем гоночной команды и возвращается, чтобы помочь дебютанту-напарнику.