Росберг ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все этапы Гран-при в сезоне

Чемпион в гонках «Формулы-1» Нико Росберг объяснил, почему «Ред Булл», вероятнее всего, не сможет выиграть все этапы Гран-при «королевских гонок» в текущем сезоне.

«Похоже, что «Ред Булл» способны на это, однако проблема заключается в том, что сейчас у них есть только один гонщик, способный побеждать. Перес постоянно отстает из-за проблем. Так что это будет непростая задача», - приводит слова Росберга издание GP Blog.

Напомним, что в настоящее время общий зачет возглавляет двукратный и действующий чемпион Макс Ферстаппен.

Его партнер по «Ред Буллу» Серхио Перес занимает текущее второе место, однако разница между ними составляет почти 100 очков.