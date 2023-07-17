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Росберг ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все этапы Гран-при в сезоне

Пока команда постоянно забиралась на вершину подиума.
17 июля 2023 19:20
автор: Александр Шульгин

Чемпион в гонках «Формулы-1» Нико Росберг объяснил, почему «Ред Булл», вероятнее всего, не сможет выиграть все этапы Гран-при «королевских гонок» в текущем сезоне.

«Похоже, что «Ред Булл» способны на это, однако проблема заключается в том, что сейчас у них есть только один гонщик, способный побеждать. Перес постоянно отстает из-за проблем. Так что это будет непростая задача», - приводит слова Росберга издание GP Blog.

Напомним, что в настоящее время общий зачет возглавляет двукратный и действующий чемпион Макс Ферстаппен.

Его партнер по «Ред Буллу» Серхио Перес занимает текущее второе место, однако разница между ними составляет почти 100 очков.

источник: GP Blog
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