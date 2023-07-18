Бывший гонщик Формулы-1 объявил о приостановке гоночной карьеры

Вице-чемпион Формулы-2 и бывший пилот Формулы-1 канадец Николас Латифи сообщил о приостановлении гоночной карьеры.

«Знаю, я не появлялся в социальных сетях в этом году. Я получил много вопросов, что со мной и каковы мои планы. У меня есть новости, которыми я хотел бы поделиться. В начале года я принял решение, что не будут гоняться в 2023-м. И я решил, что в будущем хотел бы взять паузу и сосредоточиться на другом. С детства я интересовался миром бизнеса. Я рад сообщить, что был принят в MBA-программу Лондонской школы бизнеса, которую начну изучать в августе. Это не прощание с миром гонок. Гонки в моей жизни с 13 лет, и ещё остались цели, которых я хотел бы добиться», – написал Латифи в социальных сетях.

По словам Латифи, он понимает, что жизнь после гонок наступит, и решил, что сейчас хорошее время подготовиться. Канадец выступал в Формуле-1 за команду «Уильямс».

В конце минувшего сезона «Уильямс» объявил, что не будет продлевать контракт с гонщиком.