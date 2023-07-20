ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В команде «Альпин» назначили нового исполнительного директора

Реформирование системы управления французской команды продолжаются.
20 июля 2023 19:59
автор: Александр Евграфов

Лоран Росси покинул пост исполнительного директора команды «Формулы-1» «Альпин», сообщает пресс-служба компании «Рено».

В компании поблагодарили Росси за проведенную работу и отметили, что теперь он будет работать над различными проектами в головной компании «Рено».

Преемником Росси стал Филипп Криф, который был представлен коллективу команды генеральным директором «Рено» Лукой де Мео.

Ранее в руководстве «Альпин» произошли изменения в руководстве. Новым вице-президентом по автоспорту стал француз Бруно Фамен, который также вошел в управляющий совет.

источник: «Рено»
Бывший гонщик Формулы-1 объявил о приостановке гоночной карьеры
Пилот решил пойти учиться в Лондонскую школу бизнеса.
18.07.2023 21:21
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Росберг ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все этапы Гран-при в сезоне
Пока команда постоянно забиралась на вершину подиума.
17.07.2023 19:20
Формула-1
автор: Александр Шульгин
Съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом приостановлены
Официальной даты премьеры фильма не объявлено.
17.07.2023 15:35
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Стали известны команды, которые пополнят чемпионат Формулы-1
Окончательное решение примет Международная автомобильная федерация.
17.07.2023 14:54
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Четырехкратный чемпион мира Феттель заявил, что «Формула-1» вскоре может быть запрещена
Бывший гонщик отмечает экологическую составляющую автоспорта.
17.07.2023 13:58
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В Мадриде согласовали с Формулой-1 контракт о проведении Гран-при
На данный момент в Испании проходят гонки в Барселоне.
14.07.2023 09:45
Формула-1
автор: Степан Шереметьев
Макрон хочет возвращения Гран-при Франции в календарь Формулы-1
В нынешнем сезоне этап не включён в календарь.
13.07.2023 17:59
Формула-1
автор: Александр Кожевников
В «Альпин» рассказали о будущем директора гоночной команды Сафнауэра
Ранее в компании произвели реорганизацию в руководстве.
12.07.2023 16:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Леклер мог стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
В Милтон-Кинсе интересовались возможностью перехода.
12.07.2023 15:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.