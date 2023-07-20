В команде «Альпин» назначили нового исполнительного директора

Лоран Росси покинул пост исполнительного директора команды «Формулы-1» «Альпин», сообщает пресс-служба компании «Рено».

В компании поблагодарили Росси за проведенную работу и отметили, что теперь он будет работать над различными проектами в головной компании «Рено».

Преемником Росси стал Филипп Криф, который был представлен коллективу команды генеральным директором «Рено» Лукой де Мео.

Ранее в руководстве «Альпин» произошли изменения в руководстве. Новым вице-президентом по автоспорту стал француз Бруно Фамен, который также вошел в управляющий совет.