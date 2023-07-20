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Семикратный чемпион мира Хэмилтон заявил, что переговоры о новом контракте больше не ведутся

Гонщик попросил болельщиков подождать официальных заявлений.
20 июля 2023 22:51
автор: Александр Евграфов

Британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что переговоры о новом контракте с командой больше не ведутся, осталось согласовать ряд деталей. Действующий контракт Хэмилтона с командой действует до конца этого сезона.

«Всё уже очень, очень близко. Возможно, об этом будет объявлено в конце года, придется подождать. У меня больше нет никакой информации, которой я мог бы поделиться с вами. Вопрос по-прежнему обсуждается с юристами. Никаких переговоров больше не ведётся. Остались лишь формальности», - цитирует Хэмилтона Crash.net

По словам семикратного чемпиона мира, он не был напрямую вовлечен в процесс переговоров, все шло в фоновом режиме.

Ранее сообщалось, что камнем преткновения в переговорах стало нежелание «Мерседеса» подписывать с Хэмилтоном 10-летний контракт на работу в должности посла после завершения карьеры в «Формуле-1». По данным источника, «Мерседес» готов заключить с британцем годичный контракт с возможностью продления еще на год.

После 10 этапов нынешнего сезона Хэмилтон завоевал 121 очко и занимает четвертое место в личном зачете чемпионата.

источник: Crash.Net
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