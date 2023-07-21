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Ферстаппен высказался о возможном переходе Риккардо в «Ред Булл»

Ранее гонщики уже были напарниками
21 июля 2023 10:10
автор: Александр Поволоцкий

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что будет рад вновь поработать с австралийцем Даниэлем Риккардо в одной команде.

Отметим, что гонщики выступали вместе в Red Bull Racing с 2016 по 2018 годы.

Ранее стало известно, что Риккардо перешел в «Альфа Таури» после увольнения Ника Де Вриса. Австралиец будет выступать в итальянской команде до конца сезона.

«На самoм деле я никогда не хотел, чтобы oн уходил. Мы здорово ладим, так чтo если Даниэль преуспеет там, где он сейчас, то, кoнечно, у него будет возмoжность вернуться – всe открыто. Отрадно, что Даниэль вeрнулся на стартовую решeтку и в нашу семью», — цитирует Ферстаппена Racing News 365.

Добавим, что перед началом сезона Риккардо подписал контракт резервного гонщика с «Ред Булл».

источник: Racing News 365
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