Расселл показал лучшее время в дождевой практике на Гран-при Венгрии

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время в первой сессии свободных заездов 11-го этапа чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Венгрии.

Расселл проехал свою лучших попытку на трассе «Хунгароринг» под Будапештом за 1 минуту 38,795 секунды. Сессия проходила в условиях усиливающегося дождя, пилоты использовали промежуточные шины.

Второе время у гонщика «Макларен» Оскара Пиастри, третье время показал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

По ходу сессии лишь 13 из 20 пилотов показали установочные времена. Свои машины разбили пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Вторая сессия свободных заездов состоится позже в пятницу, третья практика и квалификация состоится в субботу, основная гонка этапа пройдет в воскресенье. Напомним, что квалификация Гран-при Венгрии состоится в экспериментальном, новом формате.