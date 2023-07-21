ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов

Обладатель лучшего времени первой сессии Расселл на этот раз замкнул протокол сессии.
21 июля 2023 19:08
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 11-го этапа чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Венгрии.

Леклер проехал свою лучших попытку на трассе «Хунгароринг» под Будапештом за 1 минуту 17, 686 секунды. Показавший второе время пилот «Макларен» Ландо Норрис уступил ему 0,015 секунды, а обладатель третьего времени сессии француз Пьер Гасли из «Альпин» проиграл 0,232 секунды.

Лидер чемпионата и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал 11-е время, его напарник Серхио Перес – 18-е место. Дебютировавший в составе «Альфа Таури» Даниэль Риккардо показал 14-е время. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 16-е место, а лидировавший в первой сессии Джордж Расселл на этот раз замкнул таблицу.

Третья практика и квалификация состоится в субботу, основная гонка этапа пройдет в воскресенье. Напомним, что квалификация Гран-при Венгрии состоится в экспериментальном, новом формате.

источник: «Советский спорт»
Расселл показал лучшее время в дождевой практике на Гран-при Венгрии
Время круга показали только 13 пилотов из 20.
21.07.2023 16:18
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен высказался о возможном переходе Риккардо в «Ред Булл»
Ранее гонщики уже были напарниками.
21.07.2023 10:10
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Семикратный чемпион мира Хэмилтон заявил, что переговоры о новом контракте больше не ведутся
Гонщик попросил болельщиков подождать официальных заявлений.
20.07.2023 22:51
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В команде «Альпин» назначили нового исполнительного директора
Реформирование системы управления французской команды продолжаются.
20.07.2023 19:59
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Бывший гонщик Формулы-1 объявил о приостановке гоночной карьеры
Пилот решил пойти учиться в Лондонскую школу бизнеса.
18.07.2023 21:21
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Росберг ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все этапы Гран-при в сезоне
Пока команда постоянно забиралась на вершину подиума.
17.07.2023 19:20
Формула-1
автор: Александр Шульгин
Съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом приостановлены
Официальной даты премьеры фильма не объявлено.
17.07.2023 15:35
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Стали известны команды, которые пополнят чемпионат Формулы-1
Окончательное решение примет Международная автомобильная федерация.
17.07.2023 14:54
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Четырехкратный чемпион мира Феттель заявил, что «Формула-1» вскоре может быть запрещена
Бывший гонщик отмечает экологическую составляющую автоспорта.
17.07.2023 13:58
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.