Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 11-го этапа чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Венгрии.

Леклер проехал свою лучших попытку на трассе «Хунгароринг» под Будапештом за 1 минуту 17, 686 секунды. Показавший второе время пилот «Макларен» Ландо Норрис уступил ему 0,015 секунды, а обладатель третьего времени сессии француз Пьер Гасли из «Альпин» проиграл 0,232 секунды.

Лидер чемпионата и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал 11-е время, его напарник Серхио Перес – 18-е место. Дебютировавший в составе «Альфа Таури» Даниэль Риккардо показал 14-е время. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 16-е место, а лидировавший в первой сессии Джордж Расселл на этот раз замкнул таблицу.

Третья практика и квалификация состоится в субботу, основная гонка этапа пройдет в воскресенье. Напомним, что квалификация Гран-при Венгрии состоится в экспериментальном, новом формате.