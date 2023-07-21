Тесты колесных арок для дождевых условий в «Формуле-1» провалились

Тесты колесных арок машин «Формулы-1» для дождевых погодных условий завершились неудачей, сообщает Auto Motor und Sport.

По данным источника, новую разработку, призванную решить проблему плохой видимости в дождевых условиях, тестировали Оскар Пиастри из «Макларен» и Мик Шумахер из «Мерседес». По замыслу устроителей, первый пилот должен был ехать по дождевой трассе, а второй гонщик оценить эффективность конструкторского решения.

Итоги оказались неутешительными. Арки не решили проблему ухудшения видимости, но вдобавок расширили зону их распыления.

В Международной автомобильной федерации отметили, что работа над конструкторскими решениями продолжатся.