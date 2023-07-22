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Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии

В личном зачете семикратный чемпион мира занимает четвертое место.
22 июля 2023 18:17
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу квалификация Гран-при Венгрии. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучшее время, опередив лидера сезона Ферстаппена на три тысячные секунды.

Лучший круг он проехал за 1 минуту 16,609 секунды. Тройку лидеров замкнул Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612

3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694

4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905

5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971

6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992

7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034

8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035

9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045

10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186.

источник: «Советский спорт»
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