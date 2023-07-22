Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии

Подошла к концу квалификация Гран-при Венгрии. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучшее время, опередив лидера сезона Ферстаппена на три тысячные секунды.
Лучший круг он проехал за 1 минуту 16,609 секунды. Тройку лидеров замкнул Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:
1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609
2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612
3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694
4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905
5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971
6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992
7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034
8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035
9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045
10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186.
источник: «Советский спорт»