Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Гран-при Венгрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл 11-й этап чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Венгрии. Стартовав с второго места, он смог захватить лидерство уже в первом повороте, обогнав пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (отставание 33,731 секунды), третьим Серхио Перес из «Ред Булл».
Десятку лучших дополнили Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Оскар Пиастри («Макларен»), Джордж Расселл («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари»), Карлос Сайнс («Феррари»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
12-й этап чемпионата мира Гран-при Бельгии состоится 28-30 июля на трассе Спа-Франкошамп.
источник: «Советский спорт»