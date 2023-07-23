Норрис на церемонии награждения разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в ходе награждения разбил кубок, которым наградили гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Примечательной особенностью венгерского этапа стал наградные кубки, изготовленные из фарфора, а не из металла как обычно.

Норрис решил открыть свою бутылку шампанского, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял кубок победителя гонки. Трофей упал и разбился.

В пресс-релизе, выпущенном после награждения, команда «Макларен» извинилась перед «Ред Булл» за произошедшее, написав, что очень, очень сожалеет.

В ответ «Ред Булл» отнесся к произошедшему философски: «Рекорд побит, трофей разбит».

Команда «Ред Булл» установила рекорд «Формулы-1» по количеству побед, одержанных подряд, на этапах чемпионата мира.

Победа Макса Ферстаппена на 11-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Венгрии стала для «Ред Булл» 12-й, одержанной подряд (с учетом победы на Гран-при Абу-Даби в 2022 году). Команда превзошла достижение «Макларен», установленное в 1988 году Аленом Простом и Айртоном Сенной.

12-й этап чемпионата мира состоится в Бельгии 28-30 июля.