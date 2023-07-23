Ферстаппен и «Ред Булл» укрепили лидерство в чемпионате мира

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен укрепил лидерство в зачете пилотов чемпионата мира «Формулы-1».

Одержав седьмую победу подряд, нидерландский пилот завоевал 281 очко и на 110 очков опережает своего ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса, у которого 171 очко.

На третьем месте идет Фернадо Алонсо – 139 очков.

После 11 этапов в Кубке конструкторов продолжает лидировать «Ред Булл» - 452 очка, на втором месте идет «Мерседес» - 223 очка, на третьем «Астон Мартин» - 184.

12-й этап чемпионата мира Гран-при Бельгии состоится 28-30 июля на трассе Спа-Франкошамп.