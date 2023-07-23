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Хорнер прокомментировал рекорд «Ред Булл» по количеству одержанных подряд побед

Команда из Милтон-Кинса превзошла 35-летнее достижение «Макларена».
23 июля 2023 20:48
автор: Александр Евграфов

Руководитель гоночной команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал рекорд коллектива по количеству одержанных подряд побед превосходством невероятного.

«Я помню, как в детстве смотрел на невероятный подвиг Сенны и Проста, которые сделали это на «Макларене». Мы превзошли это, подумать только… «Макларен» был невероятной командой, Рон Деннис – невероятным руководителем. Это то, ради чего вся команда и в Венгрии, и в Милтон-Кинсе работала изо всех сил. Это имеет большое значение», - цитирует Хорнера Sky Sports.

Команда «Ред Булл» установила рекорд «Формулы-1» по количеству побед, одержанных подряд, на этапах чемпионата мира.

Победа Макса Ферстаппена на 11-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Венгрии стала для «Ред Булл» 12-й, одержанной подряд (с учетом победы на Гран-при Абу-Даби в 2022 году). Команда превзошла достижение «Макларен», установленное в 1988 году Аленом Простом и Айртоном Сенной.

источник: Sky Sports
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