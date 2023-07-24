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Окона отправили в медцентр после аварии на первом круге Гран-при Венгрии

Сиденье в машине Окона разломилось после удара о машину Гасли.
24 июля 2023 00:00
автор: Александр Евграфов

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон был направлен в медицинский центр после аварии на первом круге Гран-при Венгрии, 11-го этапа чемпионата мира «Формула-1», сообщает Planet F1.

По данным источника, причиной направления на обследование стал сильный удар в аварии, в которую попал французский гонщик. Сиденье в машине раскололось удара.

На первом круге гонщик «Альфа Ромео» Чжоу замешкался на старте, а в первом повороте, ошибся на торможении, зацепив «Альфа Таури» Дэна Риккардо, который зацепил Окона, а тот в свою очередь вынес товарища по команде Пьера Гасли.

После инцидента оба пилота «Альпин» сошли. Чжоу после гонки получил два штрафных балла на лицензию пилота.

После обследования Окон был отпущен из медцентра.

источник: Planet F1
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