«Альфа Ромео» представила специализированную раскраску машины для Гран-при Бельгии (фото)

Команда «Альфа Ромео» представила уникальную раскраску машины, предназначенную для Гран-при Бельгии, 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1», сообщается на официальном сайте гоночного коллектива.

Раскраска выполнена в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом KICK. На машине появятся надписи, выполненные ярко-зеленым цветом.

Источник фото: Alfa Romeo F1

После 11 этапов «Альфа Ромео» с 9 очками занимает девятое место в Кубке конструкторов.

Гран-при Бельгии пройдет в 28-30 июля на трассе Спа-Франкошамп.