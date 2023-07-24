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«Альфа Ромео» представила специализированную раскраску машины для Гран-при Бельгии (фото)

Черно-красную ливрею разнообразит ярко-зеленый цвет.
«Альфа Ромео» представила специализированную раскраску машины для Гран-при Бельгии (фото)
24 июля 2023 14:31
автор: Александр Евграфов
автор фото: Alfa Romeo F1

Команда «Альфа Ромео» представила уникальную раскраску машины, предназначенную для Гран-при Бельгии, 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1», сообщается на официальном сайте гоночного коллектива.

Раскраска выполнена в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом KICK. На машине появятся надписи, выполненные ярко-зеленым цветом.

Источник фото: Alfa Romeo F1

После 11 этапов «Альфа Ромео» с 9 очками занимает девятое место в Кубке конструкторов.

Гран-при Бельгии пройдет в 28-30 июля на трассе Спа-Франкошамп.

источник: «Альфа Ромео»
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