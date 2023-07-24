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Ферстаппену пообещали вручить копию разбитого Норрисом трофея

Компания-производитель с пониманием отнеслась к случившемуся в Будапеште.
24 июля 2023 15:43
автор: Александр Евграфов

Компания-производитель трофея за победу на Гран-при Венгрии Herendi Porcelanmanufaktura Zrt заявила, что изготовит для гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена дубликат керамической вазы взамен разбитой.

На церемонии награждения британский пилот «Макларен» Ландо Норрис решил открыть бутылку шампанского ударом по первой ступени подиума, и стоявший на краю трофей Ферстаппена упал и разбился.

«Глава компании Herendi объявил в эфире, что им жаль по поводу разбитого трофея, но они сделают копию для победителя Гран-при Венгрии 2023 года, так как на их продукты положена пожизненная гарантия на создание дубликатов. Они уже начали создание копии вчера вечером», — написал в социальных сетях венгерский журналист Шандор Мецарош.

В воскресенье Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии, 11-й этап чемпионата мира «Формулы-1».

источник: «Советский спорт»
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