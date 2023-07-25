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Шумахер считает, что Сайнс ищет варианты продолжения карьеры для своего сына

Испанский гонщик может перейти в «Ауди».
25 июля 2023 12:25
автор: Александр Евграфов

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший ищет варианты для продолжения карьеры своего сына, гонщика «Формулы-1» Карлоса Сайнса-младшего.

«Есть ощущение, что он потерял уверенность в команде. Я слышал, что его отец ищет альтернативу. В данный момент пока в «Феррари» - это катастрофа. Отец близок к «Фольксвагену» и «Ауди» благодаря выступлению в ралли. «Ауди» будет нужен опытный пилот в 2026 году. А пока у него много ошибок, его выступления нестабильны, а это плохая визитная карточка для будущего», - цитирует Шумахера Speedweek.

После 11 этапов Карлос Сайнс набрал 87 очков и занимает шестое место в личном зачете чемпионата мира. У его напарника по «Феррари» Шарля Леклера – 80 очков.

источник: Speedweek
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