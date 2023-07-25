Шумахер считает, что Сайнс ищет варианты продолжения карьеры для своего сына

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший ищет варианты для продолжения карьеры своего сына, гонщика «Формулы-1» Карлоса Сайнса-младшего.

«Есть ощущение, что он потерял уверенность в команде. Я слышал, что его отец ищет альтернативу. В данный момент пока в «Феррари» - это катастрофа. Отец близок к «Фольксвагену» и «Ауди» благодаря выступлению в ралли. «Ауди» будет нужен опытный пилот в 2026 году. А пока у него много ошибок, его выступления нестабильны, а это плохая визитная карточка для будущего», - цитирует Шумахера Speedweek.

После 11 этапов Карлос Сайнс набрал 87 очков и занимает шестое место в личном зачете чемпионата мира. У его напарника по «Феррари» Шарля Леклера – 80 очков.