Организаторы «Формулы-1» грозят заблокировать просмотр гонки в Лас-Вегасе из отелей и ресторанов

Организаторы чемпионата «Формулы-1» грозят предпринять меры, чтобы помешать наблюдать Гран-при Лас-Вегаса из ресторанов, отелей и казино города, сообщает New York Post.

По данным источника, владельцы ресторанов, казино, которые расположены рядом с трассой, проложенной по улицам города, получили письмо от «Либерти Медиа» с требованием оплатить взнос в размере 1500 долларов за человека, который может присутствовать в помещении в дни этапов. В ряде случае сумма требуемой выплаты превышает нескольких миллионов долларов. В противном случае будут предприняты меры, чтобы воспрепятствовать наблюдению за заездами.

Дебютный Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября.