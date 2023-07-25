ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Организаторы «Формулы-1» грозят заблокировать просмотр гонки в Лас-Вегасе из отелей и ресторанов

Устроители чемпионата требуют взносы за соседство с трассой, что пролегла по улицам города.
25 июля 2023 12:52
автор: Александр Евграфов

Организаторы чемпионата «Формулы-1» грозят предпринять меры, чтобы помешать наблюдать Гран-при Лас-Вегаса из ресторанов, отелей и казино города, сообщает New York Post.

По данным источника, владельцы ресторанов, казино, которые расположены рядом с трассой, проложенной по улицам города, получили письмо от «Либерти Медиа» с требованием оплатить взнос в размере 1500 долларов за человека, который может присутствовать в помещении в дни этапов. В ряде случае сумма требуемой выплаты превышает нескольких миллионов долларов. В противном случае будут предприняты меры, чтобы воспрепятствовать наблюдению за заездами.

Дебютный Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября.

источник: New York Post
Шумахер считает, что Сайнс ищет варианты продолжения карьеры для своего сына
Испанский гонщик может перейти в «Ауди».
25.07.2023 12:25
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппену пообещали вручить копию разбитого Норрисом трофея
Компания-производитель с пониманием отнеслась к случившемуся в Будапеште.
24.07.2023 15:43
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Альфа Ромео» представила специализированную раскраску машины для Гран-при Бельгии (фото)
«Альфа Ромео» представила специализированную раскраску машины для Гран-при Бельгии (фото)
Черно-красную ливрею разнообразит ярко-зеленый цвет.
24.07.2023 14:31
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Окона отправили в медцентр после аварии на первом круге Гран-при Венгрии
Сиденье в машине Окона разломилось после удара о машину Гасли.
24.07.2023 00:00
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Норрис предложил Ферстаппену способ починить разбитый им кубок за победу в Гран-при Венгрии
На помощь британцу может прийти японское искусство кинцуги.
23.07.2023 23:41
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Хорнер прокомментировал рекорд «Ред Булл» по количеству одержанных подряд побед
Команда из Милтон-Кинса превзошла 35-летнее достижение «Макларена».
23.07.2023 20:48
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен и «Ред Булл» укрепили лидерство в чемпионате мира
Двукратный чемпион мира одержал седьмую победу подряд.
23.07.2023 20:17
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Норрис на церемонии награждения разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии
Команды отреагировали на произошедшее с юмором
23.07.2023 19:45
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Ред Булл» побил 35-летний рекорд по количеству побед подряд
Команда из Милтон-Кинса побила достижение «Макларена» 1988 года.
23.07.2023 17:45
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.