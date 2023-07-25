В «Формуле-1» предложили изменить формат проведения спринтерских гонок

Организаторы чемпионата мира «Формула-1» вновь предложили изменить формат спринтерских гонок, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации источника, во время Гран-при Бельгии состоится заседание комиссии «Формулы-1» на котором будет предложено изменение формата спринтерских гонок с сезона 2024 года. Организаторы предлагают проводить в пятницу одну сессию свободных заездов и квалификацию спринтерской гонки, в субботу проводить квалификацию основной гонки и спринт, а основную гонку этапа в воскресенье.

Это не первое изменение формата этапа, которое происходит в чемпионате. Ранее был изменен регламент использования шин во время спринта.