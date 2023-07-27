Спортивный директор «Феррари» покинул команду

Спортивный директор гоночной команды «Феррари» Лоран Мекис покинул свой пост в команде из Маранелло, сообщается на официальном сайте Скудерии.

Мекис не примет участия в Гран-при Бельгии, который пройдёт 28-30 июля. На это посту его сменит Диего Йоверно, который проработал в «Феррари» 23 года. В ведение Йоверно будут переданы все спортивные вопросы и поддержание связи с Международной автомобильной федерацией.

Стаж работы Мекиса в «Феррари» - четыре с половиной года. Он сменит Франца Тоста на посту руководителя другой гоночной команды «Формулы-1» Франца Тоста.

После 11 этапов «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, набрав 167 очков и уступая «Астон Мартин», «Мерседесу» и «Ред Булл».