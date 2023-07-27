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«Пирелли» останется основным поставщиком шин для Формулы-1 до 2027 года

Источники говорят, что в FIA принято решение.
27 июля 2023 19:25
автор: Александр Евграфов

Итальянский производитель шин «Пирелли» останется основным поставщиком шин для Формулы-1, сообщает издание Motorsport-Magazin.

По данным источника, в тендере на поставку шин с 2025 по 2027 год участвовала и компания «Бриджстоун», чье предложение было более выгодным. Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла обе заявки, но решение осталось за компанией «Либерти Медиа», которой принадлежат права на Формулу-1.

В пользу выбора «Пирелли» стал факт лояльности компании. «Пирелли» является поставщиком шин для чемпионата Формулы-1 с 2011 года, компания часто шла навстречу руководству гоночной серии. Кроме того, «Пирелли» является спонсором некоторых этапов чемпионата.

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