«Пирелли» останется основным поставщиком шин для Формулы-1 до 2027 года

Итальянский производитель шин «Пирелли» останется основным поставщиком шин для Формулы-1, сообщает издание Motorsport-Magazin.

По данным источника, в тендере на поставку шин с 2025 по 2027 год участвовала и компания «Бриджстоун», чье предложение было более выгодным. Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла обе заявки, но решение осталось за компанией «Либерти Медиа», которой принадлежат права на Формулу-1.

В пользу выбора «Пирелли» стал факт лояльности компании. «Пирелли» является поставщиком шин для чемпионата Формулы-1 с 2011 года, компания часто шла навстречу руководству гоночной серии. Кроме того, «Пирелли» является спонсором некоторых этапов чемпионата.