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Сайнс показал лучшее время в дождевой пятничной практике Гран-при Бельгии

Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии.
Сайнс показал лучшее время в дождевой пятничной практике Гран-при Бельгии
28 июля 2023 16:13
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в пятничной сессии свободных заездов Гран-при Бельгии. Лучший круг по трассе в Спа он проехал за 2 минуты 3,207 секунды.

Тройку лучших дополнили гонщики «Макларен» Оскар Пиасти (+0,585) и Ландо Норрис (+1,277).

Гонка проходила в дождевых условиях. Сессия останавливалась красными флагами из-за аварии пилота «Уильямса» Логана Сарджента.

Позднее в пятницу состоится квалификация Гран-при Бельгии, в субботу утром состоится квалификация к спринтерской гонке и сама спринтерская гонка, основная гонка этапа стартует в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
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