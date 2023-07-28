Сайнс показал лучшее время в дождевой пятничной практике Гран-при Бельгии

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в пятничной сессии свободных заездов Гран-при Бельгии. Лучший круг по трассе в Спа он проехал за 2 минуты 3,207 секунды.

Тройку лучших дополнили гонщики «Макларен» Оскар Пиасти (+0,585) и Ландо Норрис (+1,277).

Гонка проходила в дождевых условиях. Сессия останавливалась красными флагами из-за аварии пилота «Уильямса» Логана Сарджента.

Позднее в пятницу состоится квалификация Гран-при Бельгии, в субботу утром состоится квалификация к спринтерской гонке и сама спринтерская гонка, основная гонка этапа стартует в воскресенье.