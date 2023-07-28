FIA изменит порядок формирования стартовой решетки на Гран-при Бельгии в случае дождя

Международная автомобильная федерация (FIA) известила команды «Формулы-1», что в случае если квалификация 12-го этапа чемпионата мира Гран-при Бельгии не состоится из-за дождя, то порядок формирования стартовой решетки будет изменен.

Если погодные условия не позволят провести квалификацию, то в воскресенье пилоты будут стартовать в гонке в порядке, в котором они занимают места в личном зачете.

Таким образом, в этом случае с первого ряда в гонку уйдут пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес, со второго ряда – Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»), с третьего ряда – Джордж Расселл («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари»).

Квалификация Гран-при Бельгии запланирована на пятницу. В настоящее время дождь в Арденнах продолжается. В субботу утром состоится квалификация к спринтерской гонке и сама спринтерская гонка, основная гонка этапа стартует в воскресенье.