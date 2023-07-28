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В «Альпин» уволили все руководство команды

Преемники вступят в должности сразу после летнего перерыва.
28 июля 2023 17:11
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Альпин» Отмар Сафнауэр и спортивный директор программы Алан Пермейн покинут свои посты после Гран-при Бельгии, сообщается на официальном сайте команды.

Исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, ставший недавно вице-президентом «Альпин», а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.

Покинет свою должность и технический директор Пэт Фрай. Он переходит в «Уильямс», где займет место технического директора.

После 11 этапов «Альпин» занимает 6-е место в Кубке конструкторов в сезоне-2023, набрав 47 очков.

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