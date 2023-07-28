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Леклер стартует с первого места на Гран-при Бельгии, несмотря на поул Ферстаппена

Лидер чемпионата получил штраф за смену коробки передач.
28 июля 2023 19:24
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1». В своей лучшей попытке лидер чемпионата проехал круг по трассе Спа-Франкоршам за 1 минуту 46,168 секунды. Ферстаппен выиграл восьмую квалификацию в сезоне и 28-ю в карьере.

Ранее Ферстаппен получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке за смену коробки передач. Поэтому в воскресной гонке с первой стартовой позиции в гонку уйдет пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вместе с ним с первого ряда стартует напарник Ферстаппена – Серхио Перес.

Второй ряд составили Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари»). Ферстаппен будет стартовать с третьего ряда, который поделит с Оскаром Пиастри из «Макларена».

В субботу состоятся квалификация к спринтерской гонке и спринт, основная гонка этапа пройдет в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
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