Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал первое место в квалификации Гран-при Бельгии.

«Было очень плотно. Условия были сложные, трасса сохла очень быстро. В последней попытке во второй части квалификации у меня не было уверенности и мне повезло, что я попал в десятку. В третьем сегменте у меня была возможность рискнуть, что я сделал во второй попытке. Да, в воскресенье мне придется стартовать позади из-за штрафа, так что я выжал максимум на сегодня», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, с поула в воскресной гонке будет стартовать Шарль Леклер, Ферстаппен же уйдет в бой с шестой позиции после штрафа за замену коробки передач.