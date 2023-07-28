ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии

Однако с поула будет стартовать Леклер.
28 июля 2023 19:53
автор: Александр Кожевников

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал первое место в квалификации Гран-при Бельгии.

«Было очень плотно. Условия были сложные, трасса сохла очень быстро. В последней попытке во второй части квалификации у меня не было уверенности и мне повезло, что я попал в десятку. В третьем сегменте у меня была возможность рискнуть, что я сделал во второй попытке. Да, в воскресенье мне придется стартовать позади из-за штрафа, так что я выжал максимум на сегодня», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, с поула в воскресной гонке будет стартовать Шарль Леклер, Ферстаппен же уйдет в бой с шестой позиции после штрафа за замену коробки передач.

источник: Sky Sports
Леклер стартует с первого места на Гран-при Бельгии, несмотря на поул Ферстаппена
Леклер стартует с первого места на Гран-при Бельгии, несмотря на поул Ферстаппена
Лидер чемпионата получил штраф за смену коробки передач.
28.07.2023 19:24
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Маттиа Бинотто может возглавить «Альпин»
Экс-босс «Феррари» может вернуться в «Формулу-1».
28.07.2023 17:19
Формула-1
автор: Александр Кожевников
В «Альпин» уволили все руководство команды
Преемники вступят в должности сразу после летнего перерыва.
28.07.2023 17:11
Формула-1
автор: Александр Евграфов
FIA изменит порядок формирования стартовой решетки на Гран-при Бельгии в случае дождя
Решение принято из соображений безопасности.
28.07.2023 16:22
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Сайнс показал лучшее время в дождевой пятничной практике Гран-при Бельгии
Сайнс показал лучшее время в дождевой пятничной практике Гран-при Бельгии
Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии.
28.07.2023 16:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии
Жертва в угоду модернизации болида.
28.07.2023 16:05
Формула-1
автор: Максим Скороходов
«Пирелли» останется основным поставщиком шин для Формулы-1 до 2027 года
Источники говорят, что в FIA принято решение.
27.07.2023 19:25
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Спортивный директор «Феррари» покинул команду
В Маранелло решили не дожидаться летнего перерыва и занялись кадровыми перестановками.
27.07.2023 16:23
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В Формуле-1 предложили изменить формат проведения спринтерских гонок
Новое предложение обсудят во время Гран-при Бельгии.
25.07.2023 14:01
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.