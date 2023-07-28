Бывший технический директор «Альпин» Фрай перешел в «Уильямс»

Бывший технический директор «Альпин» Пэт Фрай назначен главным техническим директором «Уильямс», сообщается на официальном сайте команды.

Он приступит к исполнению своих обязанностей в начале ноября 2023 года. Ранее Фрай работал в «Макларен» и «Феррари», а в феврале 2023 года перешел в состав «Альпин».

«Я очень рад стать частью «Уильямс». У этой команды богатое наследие в «Формуле-1», и я рад внести в него свой вклад», - отметил Фрай.

После 11 этапов «Уильямс» завоевал 11 очков и находится на седьмом месте в Кубке конструкторов.

Ранее со своих постов ушли руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр и спортивный директор Алан Пермейн.