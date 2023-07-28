Магнуссен потеряет три позиции на старте гонки в Бельгии за блокировку Леклера

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке воскресной гонки Гран-при Бельгии.

Причиной наказания стала блокировка Шарля Леклера в квалификации.

По итогам квалификации Магнуссен стал 13-м, так что будет стартовать с 16-й позиции.

Напомним, победу в квалификационной сессии одержал Макс Ферстаппен, однако гонщик «Ред Булл» потеряет пять позиций на старте гонки из-за замены коробки передач. С поула будет стартовать Шарль Леклер.