Магнуссен потеряет три позиции на старте гонки в Бельгии за блокировку Леклера

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке воскресной гонки Гран-при Бельгии.
Причиной наказания стала блокировка Шарля Леклера в квалификации.
По итогам квалификации Магнуссен стал 13-м, так что будет стартовать с 16-й позиции.
Напомним, победу в квалификационной сессии одержал Макс Ферстаппен, однако гонщик «Ред Булл» потеряет пять позиций на старте гонки из-за замены коробки передач. С поула будет стартовать Шарль Леклер.
источник: «Советский спорт»