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Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бельгии

Спринтерская гонка пройдет в этот же день.
Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бельгии
29 июля 2023 14:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

На Гран-при Бельгии Формулы-1 завершилась квалификация к спринту.

Ее победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший время 1 минута 49,056 секунды.

Второе место занял австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (1:49,067), а третье - пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс (1:49,081).

Добавим, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» стал лишь седьмым.

Спринтерская гонка пройдёт 29 июля и начнётся в 17:30 мск. На следующий день состоится основная гонка Гран-при Бельгии.

источник: «Советский спорт»
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