Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бельгии

На Гран-при Бельгии Формулы-1 завершилась квалификация к спринту.

Ее победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший время 1 минута 49,056 секунды.

Второе место занял австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (1:49,067), а третье - пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс (1:49,081).

Добавим, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» стал лишь седьмым.

Спринтерская гонка пройдёт 29 июля и начнётся в 17:30 мск. На следующий день состоится основная гонка Гран-при Бельгии.