Спринт Гран-при Бельгии отложен из-за погодных условий

Старт спринтерской гонки Формулы-1 на Гран-при Бельгии отложен на неопределённый срок из-за сильного дождя. Пока неизвестно, в какое время начнётся заезд.

На данный момент дирекция Гран-при Бельгии решила, что в такую погоду выпускать болиды на трассу очень опасно.

Напомним, победителем спринт-квалификации стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший время 1 минута 49,056 секунды.

Второе место занял австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (1:49,067), а третье — пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс (1:49,081).