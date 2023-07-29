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Спринт Гран-при Бельгии отложен из-за погодных условий

О сроках начала заезда пока не сообщается.
29 июля 2023 18:29
автор: Виталий Овсянников

Старт спринтерской гонки Формулы-1 на Гран-при Бельгии отложен на неопределённый срок из-за сильного дождя. Пока неизвестно, в какое время начнётся заезд.

На данный момент дирекция Гран-при Бельгии решила, что в такую погоду выпускать болиды на трассу очень опасно.

Напомним, победителем спринт-квалификации стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший время 1 минута 49,056 секунды.

Второе место занял австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (1:49,067), а третье пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс (1:49,081).

источник: «Советский спорт»
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