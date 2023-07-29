Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии

В Спа подошла к концу спринтерская гонка Гран-при Бельгии Формулы-1.

Первым к финишу пришел пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым в гонке стал Оскар Пиастри из «Макларена». Его отставание составило 6,677 секунды. Тройку лидеров замкнул Пьер Гасли из «Альпина», отставший от лидера на 10,733 секунды.

Формула-1. Гран-при Бельгии.

Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов

2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677

3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733

4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648

5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016

6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757

8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822

9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410

10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +25,007

12. Алекс Албон («Уильямс») +26,303

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,006

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,986

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +36,342

16. Логан Сарджент («Уильямс») +37,715

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +37,827

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +39,267

Сошли:

Серхио Перес («Ред Булл»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)