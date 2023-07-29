Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии

В Спа подошла к концу спринтерская гонка Гран-при Бельгии Формулы-1.
Первым к финишу пришел пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым в гонке стал Оскар Пиастри из «Макларена». Его отставание составило 6,677 секунды. Тройку лидеров замкнул Пьер Гасли из «Альпина», отставший от лидера на 10,733 секунды.
Формула-1. Гран-при Бельгии.
Спринт:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов
2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677
3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733
4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648
5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016
6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757
8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822
9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410
10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +25,007
12. Алекс Албон («Уильямс») +26,303
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,006
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,986
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +36,342
16. Логан Сарджент («Уильямс») +37,715
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +37,827
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +39,267
Сошли:
Серхио Перес («Ред Булл»)
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)