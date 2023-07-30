Ферстаппен превзошёл достижения Аскари и Шумахера

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен превзошёл достижения Альберто Аскари и Михаэля Шумахера по количеству побед, одержанных подряд.

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, и эта победа стала для него восьмой. У Аскари и Шумахера по семь побед. Аскари побеждал в сезонах 1952 и 1953 года, а Михаэль Шумахер в 2004 году.

Впереди только Себастьян Феттель, который побеждал девять раз подряд в 2013 году.

13-й этап чемпионата мира состоится 25–27 августа в Нидерландах.