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Ферстаппен превзошёл достижения Аскари и Шумахера

Победа на Гран-при Бельгии стала для двукратного чемпиона мира восьмой подряд.
30 июля 2023 17:31
автор: Александр Евграфов

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен превзошёл достижения Альберто Аскари и Михаэля Шумахера по количеству побед, одержанных подряд.

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, и эта победа стала для него восьмой. У Аскари и Шумахера по семь побед. Аскари побеждал в сезонах 1952 и 1953 года, а Михаэль Шумахер в 2004 году.

Впереди только Себастьян Феттель, который побеждал девять раз подряд в 2013 году.

13-й этап чемпионата мира состоится 25–27 августа в Нидерландах.

источник: «Советский спорт»
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