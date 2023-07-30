«Ред Булл» установил новый рекорд по количеству побед подряд со старта сезона

Команда Формулы-1 «Ред Булл» установила новый рекорд по серии побед с начала сезона. На счету австрийской команды после победы на Гран-при Бельгии 12 выигранных гонок кряду.

Из этих 12 гонок 10 выиграл Макс Ферстаппен, ещё две — Серхио Перес.

При этом Ферстаппен в Бельгии одержал восьмую победу подряд. Всего на счету Ферстаппена 45 выигранных гонок в карьере.

Напомним, в Бельгии «Ред Булл» оформил победный дубль — Ферстаппен финишировал первым, а Перес — вторым. Компанию на подиуме им составил пилот «Феррари» Шарль Леклер.