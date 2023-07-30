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«Ред Булл» установил новый рекорд по победам подряд в истории Формулы-1

Команда улучшила собственное достижение.
30 июля 2023 18:20
автор: Александр Кожевников

Команда Формулы-1 «Ред Булл» установила новый рекорд по серии побед. На счету австрийской команды после победы на Гран-при Бельгии 13 выигранных гонок кряду.

Серия команды началась ещё в прошлом году на Гран-при Абу-Даби.

Австрийский коллектив стал рекордсменом ещё на Гран-при Бельгии. Вторая по продолжительности серия принадлежит «Макларену», выигравшему 11 гонок в сезоне-1988.

При этом Макс Ферстаппен в Бельгии одержал восьмую победу подряд. Всего на счету Ферстаппена 45 выигранных гонок в карьере.

Напомним, в Бельгии «Ред Булл» оформил победный дубль — Ферстаппен финишировал первым, а Серхио Перес — вторым. Компанию на подиуме им составил пилот «Феррари» Шарль Леклер.

источник: «Советский спорт»
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